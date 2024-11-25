25 ноября 2024

«Известия»: в Ленобласти вычислили крупную поставку новых наркотиков

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Полицейские изъяли крупную партию наркотиков Фото:

В порту «Усть-Луга» Ленинградской области сотрудники полиции изъяли более девяти килограммов наркотиков из тайника в запасном колесе грузовика. В уголовном деле пока что нет обвиняемых, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции в начале октября изъяли более девяти килограммов наркотиков из тайника в запасном колесе грузовика MAN, припаркованного в порту. Эксперты установили, что в общей массе запрещенного вещества почти 7,5 килограммов мефедрона и почти 1,8 килограммов метадона. Следователи устанавливают, кому принадлежит контрабандный груз и автомобиль», — сообщил источник «Известиям».

На данный момент в деле нет обвиняемых, расследование ведется по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. «Известия» пишут, что содержимое тайника предназначалось для распространения на территории РФ, а вещество, скорее всего, было произведено в Европейском союзе.

Сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга арестовала администратора магазина в telegram, который торговал наркотиками. Задержан 29-летний житель поселка Бугры. При обыске автомобиля дилера полицейские обнаружили шприц с тяжелым наркотиком.

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В порту «Усть-Луга» Ленинградской области сотрудники полиции изъяли более девяти килограммов наркотиков из тайника в запасном колесе грузовика. В уголовном деле пока что нет обвиняемых, сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники полиции в начале октября изъяли более девяти килограммов наркотиков из тайника в запасном колесе грузовика MAN, припаркованного в порту. Эксперты установили, что в общей массе запрещенного вещества почти 7,5 килограммов мефедрона и почти 1,8 килограммов метадона. Следователи устанавливают, кому принадлежит контрабандный груз и автомобиль», — сообщил источник «Известиям». На данный момент в деле нет обвиняемых, расследование ведется по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. «Известия» пишут, что содержимое тайника предназначалось для распространения на территории РФ, а вещество, скорее всего, было произведено в Европейском союзе. Сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга арестовала администратора магазина в telegram, который торговал наркотиками. Задержан 29-летний житель поселка Бугры. При обыске автомобиля дилера полицейские обнаружили шприц с тяжелым наркотиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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