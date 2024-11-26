Украинский дезертир, который полтора года скрывался в ЛНР, получил паспорт РФ

Дезертир из украинской армии, который полтора года нелегально жил в Северодонецке (ЛНР) и отказался вести боевые действия против ВС РФ, получил паспорт гражданина России. Мужчина сообщил, что без документа не смог бы нормально устроиться на работу.
«Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел еще раз фильтрацию. Выдали российский паспорт, чтобы официально работать», — заявил бывший солдат ВСУ. Его слова передает РИА Новости.
Ранее о своем желании получить паспорт России сообщил американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ. Он два года передавал российским военным координаты ВСУ, при этом находясь на Украине.
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