Mash: у Ларисы Лужиной серьезные проблемы с сердцем после смерти Светличной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ларису Лужину госпитализировали после новостей о смерти Светланы Светличной
Ларису Лужину госпитализировали после новостей о смерти Светланы Светличной Фото:

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина не пришла на церемонию прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной из-за серьезных проблем с сердцем. Она была госпитализирована после новостей о смерти коллеги, сообщает telegram-канал Mash. 

«Лариса Лужина чуть не умерла после новостей о смерти Светланы Светличной. У народной артистки начались проблемы с сердцем из-за переживаний», — передает telegram-канал. Именно поэтому женщина не пришла на церемонию прощания с артисткой. 

Родственники Лужиной незамедлительно вызвали скорую помощь после ее жалоб на боли, в результате чего актрису госпитализировали. В больнице ей были поставлены диагнозы фибрилляция предсердий и аритмия.

Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. В последнее время у нее были выявлены проблемы в работе почек и легких, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность, передает VSE42.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина не пришла на церемонию прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной из-за серьезных проблем с сердцем. Она была госпитализирована после новостей о смерти коллеги, сообщает telegram-канал Mash.  «Лариса Лужина чуть не умерла после новостей о смерти Светланы Светличной. У народной артистки начались проблемы с сердцем из-за переживаний», — передает telegram-канал. Именно поэтому женщина не пришла на церемонию прощания с артисткой.  Родственники Лужиной незамедлительно вызвали скорую помощь после ее жалоб на боли, в результате чего актрису госпитализировали. В больнице ей были поставлены диагнозы фибрилляция предсердий и аритмия. Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. В последнее время у нее были выявлены проблемы в работе почек и легких, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность, передает VSE42.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...