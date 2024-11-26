Mash: у Ларисы Лужиной серьезные проблемы с сердцем после смерти Светличной

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина не пришла на церемонию прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной из-за серьезных проблем с сердцем. Она была госпитализирована после новостей о смерти коллеги, сообщает telegram-канал Mash.
«Лариса Лужина чуть не умерла после новостей о смерти Светланы Светличной. У народной артистки начались проблемы с сердцем из-за переживаний», — передает telegram-канал. Именно поэтому женщина не пришла на церемонию прощания с артисткой.
Родственники Лужиной незамедлительно вызвали скорую помощь после ее жалоб на боли, в результате чего актрису госпитализировали. В больнице ей были поставлены диагнозы фибрилляция предсердий и аритмия.
Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. В последнее время у нее были выявлены проблемы в работе почек и легких, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность, передает VSE42.RU.
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