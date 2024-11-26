В Госдуме предупредили о новом виде мошенничества при рефинансировании кредитов

На рынке действуют недобросовестные посредники, обещающие помощь в объединении кредитов, но исчезающие с предоплатой или предлагающие невыгодные условия. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«На рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, но в реальности либо исчезают с полученной предоплатой, либо предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов», — передает слова Гаврилова РИА Новости. Он добавил, что существует высокий риск финансовых потерь, так как, несмотря на снижение ежемесячных платежей, общая переплата может возрасти из-за увеличения срока кредита.
Особую опасность представляет объединение различных кредитов в один залоговый, что лишает гибкости в управлении платежами и может привести к потере имущества при финансовых трудностях. Гаврилов также указал на высокие риски отказа банка в объединении кредитов, особенно при наличии просрочек. Дополнительные расходы, связанные с оформлением документов и штрафами за досрочное погашение, могут сделать процесс невыгодным, заключил Гаврилов.
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