Меркель оправдалась за то, что брала газ у России: это для поддержания мира

ФРГ брала газ у России для оказания помощи немецким компаниям и поддержания мира с Москвой. Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью BBC.
«Меркель заявила, что газовые сделки, которые она заключила с Россией, были направлены на помощь немецким компаниям и поддержание мира с Москвой», — говорится в материале BBC. Так она ответила на вопрос о том, жалеет ли о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Ранее Меркель рассказала, что Западу стоило поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, сотрудничество с лидером РФ играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине.
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