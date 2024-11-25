25 ноября 2024

Меркель оправдалась за то, что брала газ у России: это для поддержания мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Меркель также рассказала, что ФРГ покупала газ из России для поддержки своих компаний
Меркель также рассказала, что ФРГ покупала газ из России для поддержки своих компаний Фото:

ФРГ брала газ у России для оказания помощи немецким компаниям и поддержания мира с Москвой. Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью BBC.

«Меркель заявила, что газовые сделки, которые она заключила с Россией, были направлены на помощь немецким компаниям и поддержание мира с Москвой», — говорится в материале BBC. Так она ответила на вопрос о том, жалеет ли о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Меркель рассказала, что Западу стоило поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, сотрудничество с лидером РФ играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине.

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ФРГ брала газ у России для оказания помощи немецким компаниям и поддержания мира с Москвой. Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью BBC. «Меркель заявила, что газовые сделки, которые она заключила с Россией, были направлены на помощь немецким компаниям и поддержание мира с Москвой», — говорится в материале BBC. Так она ответила на вопрос о том, жалеет ли о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Ранее Меркель рассказала, что Западу стоило поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, сотрудничество с лидером РФ играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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