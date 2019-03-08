Сборная России досрочно победила в медальном зачете Универсиады-2019, обогнав Южную Корею

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 20:42
Размер текста
-
17
+
Эстафета огня
Соревнования Универсиады 2019 года должны завершиться 12 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Российские спортсмены завоевали 77 медалей, в то время как занимающая второе место в зачете сборная Южной Кореи собрала 12 наград.

«В активе российской команды 77 медалей — 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые. Она стала недосягаема для занимающей второе место сборной Южной Кореи», — передает RT.

На соревнованиях осталось разыграть 28 комплектов медалей, в девяти из этих состязаний южнокорейская команда участвовать не будет. Соревнования Универсиады 2019 года должны завершиться 12 марта. Ранее на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате в российская сборная заработала 71 медаль, из которых 29 были золотые, 27 — серебряные, а 15 — бронзовые.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...