Подозреваемому в стрельбе из обреза в пермского депутата предъявили обвинение

Мужчине, подозреваемому в нападении на депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО. Об этом «URA.RU» сообщили в краевом Следственном комитете.
«По версии следствия, 24 февраля 2019 года подозреваемый во дворе жилого дома по улице 20 лет Победы произвел два выстрела в 35-летнего местного жителя из обреза охотничьего ружья. После чего скрылся с места происшествия. Потерпевший не был ранен и остался жив», — сообщало ранее ведомство. Подозреваемым оказался 30-летний безработный житель Соликамска ранее судимый за истязание. Мужчину допросили в городском отделе полиции.
«URA.RU» писало, что депутата Илью Кузьмина, на которого было совершено покушение, проверят на детекторе лжи. Об этом попросил сам чиновник для того, чтобы развеять слухи об инсценировке. Напомним, что пермский журналист Владимир Прохоров сообщил, что нападение было согласовано и гонорар за него составил 200 тысяч рублей. По его данным, подозреваемый в покушении на убийство мужчина стрелял холостыми, а куртка депутата была прострелена заранее.