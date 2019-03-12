В городе Березники Пермского края 11 марта из окна шестого этажа выпал 86-летний мужчина. Пенсионер остался жив благодаря двухметровому сугробу, который смягчил падение. Об этом сообщает группа «ЧП Березники!» во «ВКонтакте».
«Сегодня утром из окна шестого этажа выпал мужчина. Падение смягчил сугроб высотой в 2 метра. Пожилого человека увезли на скорой помощи», — говорится в сообщении. Портал «Вкурсе.ру» передает, что мужчина не получил серьезных травм, но сейчас он находится под наблюдением врачей. По словам очевидца, пенсионер мыл окна, но не удержался и упал.
Пользователи соцсети активно обсуждают инцидент. «Ну вот видите, хорошо, что снег не вывозят», — написала Марина Степанова. «Ага, кому-то сугроб спас жизнь», — согласилась Юля Перевалова.