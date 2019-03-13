Киркоров оценил «причастность» Галкина к подготовке своего убийства

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о причастности юмориста Максима Галкина к подготовке взрыва на концерте в Махачкале в июле 2017 года. По словам короля российской эстрады, такие слухи являются ложью.
«Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллу [Пугачеву]. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, не принимать это близко к сердцу», — написал Киркоров на своей странице в Instagram.
Музыкант связал скандал вокруг Галкина с годовщиной выхода в свет песни «Цвет настроения синий». «Именно под полной „синькой“ можно придумать и поверить в подобный бред!» — ехидно заметил Киркоров. Следом артист поблагодарил подписчиков, назвав их своей защитой и друзьями. Он также заметил, что их число в Instagram превысило три млн человек.
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Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу. А ещё, СЕГОДНЯ, 13 Марта, наверно именно таким вот своеобразным методом, СМИ решили отметить ровно год выхода в свет моего хита всех времён и народов «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ», именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!!! Единственно , что меня радует сегодня -это мои подписчики - сегодня ВАС СТАЛО 3 МИЛЛИОНА!! Спасиьо Вам! И Спасибо что со мной! Вы- моя защита и мои друзья! Помогайте мне и дальше радовать Вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду!!!! ДОСТАЛИ!???? #Repost @maxgalkinru with @make_repost ??? Официальное заявление??????????
Ранее один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане заявил, что убийство певца заказал якобы Галкин, который приревновал артиста к Пугачевой. В свою очередь, юморист отшутился на обвинения, напоминает RT.
По уголовному делу об организации теракта на концерте Киркорова, а также в участии в террористической группе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Один из них заявил, что в действительности планировалось убийство певца. По его словам, в начале 2017 года якобы в Москве к нему подошел Галкин и предложил убить артиста за два млн рублей.