Минэкономразвития определит статус дачных туалетов и бань

Минэкономразвития РФ готовит законопроект, который определит статус бань и дачных туалетов. «Новый закон позволит понять, к какому виду имущества их относить», — сообщает «Российская газета».
Пока в данном вопросе собственники дач опираются на Гражданский кодекс РФ. В нем сказано, что недвижимым имуществом являются объекты, которые «прочно связаны с землей» и не могут быть перемещены «без несоразмерного ущерба». Недвижимое имущество, в отличие от движимого, подлежит государственной регистрации, однако в настоящее время зачастую возникают споры относительно принадлежности к тому или иному виду имущества дачных бань и туалетов.
Если баню и туалет можно разобрать, переместить и собрать снова, то они являются движимым имуществом. Если их нельзя разобрать без значительного ущерба — то недвижимым.
В России 1 марта завершился упрощенный порядок регистрации прав на жилой садовый дом. До весны кадастровый учет и регистрация прав допускались без уведомления о строительстве, реконструкции или об окончании строительства. Сейчас нужно заполнить декларацию на построенный объект недвижимости, получить у кадастрового инженера технический план и подать документы на регистрацию через центр госуслуг.
После 1 марта уведомительный характер стал обязательным для недвижимости, которая возводится на землях для индивидуального жилищного строительства и на землях СНТ. Те, кто не успел закончить строительство до 1 марта, должны будут подать уведомление в органы местного самоуправления о начале строительства.