«Звездный» молебен в Екатеринбурге, соседи затравили ребенка за письмо Путину, умерла Юлия Началова. Главное за выходные — в подборке «URA.RU»

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 21:00
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Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург , пореченков михаил, безруков сергей, галустян михаил, чадов алексей
На молебен в поддержку Екатерининского собора прилетели звезды российского шоу-бизнесаФото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости за выходные:

В Екатеринбурге прошел молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины. Поучаствовать в акции решили кинозвезды, бизнесмены и депутаты: на мероприятии заметили свердловского губернатора Евгения Куйвашева, главу РМК Игоря Алтушкина, актеров Сергея Безрукова, Михаила Пореченкова и Михаила Галустяна. Молебен состоялся через сутки после акции противников строительства храма — концерта «Скверу быть».

Комсомольцы и коммунисты устроили драку на заседании свердловского обкома КПРФ. Екатеринбургское отделение комсомола требовало отставки секретаря обкома, обвиняя его в коррупции.

Жители псковской деревни затравили 12-летнюю односельчанку, написавшую письмо Путину. Девочка просила о помощи, рассказав о закрытии школы и маленькой зарплате мамы. Соседи, узнавшие об обращении ребенка к президенту, устроили семье настоящую травлю.

Минздрав сообщил об увеличении числа больных раком. За 10 лет россиян, страдающих от онкологических заболеваний, стало больше на 15%. Эксперты рассказали, что можно с этим сделать и почему в больницах не сразу ставят диагноз, который можно определить за два дня.

В Ярославле журналистка прокатилась на коньках по тротуару, чтобы показать проблему с уборкой улиц. Девушка решилась на этот эксперимент после того, как в травмпункт местной больницы обратились 1050 человек за две недели.

Вечером 16 марта скончалась российская певица Юлия Началова. Отец артистки назвал причину смерти дочери, а близкий друг Началовой рассказал о ее последних днях.

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