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Главные новости за выходные:
В Екатеринбурге прошел молебен в поддержку строительства собора Святой Екатерины. Поучаствовать в акции решили кинозвезды, бизнесмены и депутаты: на мероприятии заметили свердловского губернатора Евгения Куйвашева, главу РМК Игоря Алтушкина, актеров Сергея Безрукова, Михаила Пореченкова и Михаила Галустяна. Молебен состоялся через сутки после акции противников строительства храма — концерта «Скверу быть».
Комсомольцы и коммунисты устроили драку на заседании свердловского обкома КПРФ. Екатеринбургское отделение комсомола требовало отставки секретаря обкома, обвиняя его в коррупции.
Жители псковской деревни затравили 12-летнюю односельчанку, написавшую письмо Путину. Девочка просила о помощи, рассказав о закрытии школы и маленькой зарплате мамы. Соседи, узнавшие об обращении ребенка к президенту, устроили семье настоящую травлю.
Минздрав сообщил об увеличении числа больных раком. За 10 лет россиян, страдающих от онкологических заболеваний, стало больше на 15%. Эксперты рассказали, что можно с этим сделать и почему в больницах не сразу ставят диагноз, который можно определить за два дня.
В Ярославле журналистка прокатилась на коньках по тротуару, чтобы показать проблему с уборкой улиц. Девушка решилась на этот эксперимент после того, как в травмпункт местной больницы обратились 1050 человек за две недели.
Вечером 16 марта скончалась российская певица Юлия Началова. Отец артистки назвал причину смерти дочери, а близкий друг Началовой рассказал о ее последних днях.