Близкий друг Юлии Началовой рассказал о последних днях певицы

За несколько дней до комы певица Юлия Началова, скончавшаяся вечером 16 марта, была полна оптимизма и шутила. Об этом рассказал близкий друг артистки, певец Александр Панайотов.
«В понедельник, 11 марта, мы с ней пообщались с утра, она уже тяжело говорила, но была полна оптимизма, шутила, я настраивал ее на лучшее», — приводит «Московский Комсомолец» слова Панайотова. Он также отметил, что у звезды давно были проблемы со здоровьем. «Она всегда находилась в каком-то пограничном состоянии», — добавил певец.
О смерти 38-летней Юлии Началовой стало известно 16 марта, напоминает argumenti.ru. После проведенной операции медицинский персонал пытался остановить начавшееся кровотечение и стабилизировать состояние артистки. Однако этого сделать не удалось. Певица будет похоронена 19 марта на Троекуровском кладбище в Москве.