Число умирающих от рака растет с каждым годом. Что делать?

России не хватает врачей для борьбы с раком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Минздраве констатировали увеличение случаев выявляемости рака у россиян. За 10 лет это показатель вырос на 15%. В ведомстве связывают эту тенденцию с улучшением диагностики. Однако число умирающих в результате онкологических заболеваний не уменьшается, говорят эксперты, при этом люди все чаще обращаются за помощью на поздней стадии заболевания.

Количество онкобольных в России ежегодно увеличивается, потому что деньги на их лечение вкладываются на поздней стадии, когда эффект от помощи минимален, считает заместитель председателя исполнительного комитета МОД «Движение против рака» Светлана Бокова. «В первую очередь, нужны средства на совершенствование технологий ранней диагностики заболеваний. Потому что на поздней стадии мы тратим деньги, а человеку не помогаем. Нужна своего рода переориентация потока денег. Триллион рублей, выделенный на программу борьбы с раком, должен использоваться более эффективно», — указывает она.

Многие люди обращаются к врачам, когда уже поздно исправить ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как рассказал главный врач и главный онколог «Европейской клиники» Андрей Пылев, в России до сих пор большинство онкологических заболеваний выявляется на поздних стадиях. «К сожалению, у нас люди обращаются к врачу уже с очевидными симптомами, когда заболевание находится в запущенном состоянии. Ранней диагностики как таковой у нас нет», — признал специалист.

Вместе с тем, по словам Боковой, нужно обратить внимание на разработку новых препаратов отечественного производства. При этом не стоит отказываться от зарубежных образцов, часть из которых не имеют аналогов в России, подчеркнула Бокова. «Иностранные лекарства мы пока не в состоянии заменить», — говорит она. Также необходимо уделять внимание и подготовке кадров, добавила эксперт.

Как отмечает врач-онколог Даниил Щепеляев, остро проблема стоит с доступностью врачей в регионах, которые сконцентрированы в основном в профильных диспансерах. «У многих заболевших раком даже нет возможности доехать до областного центра, чтобы лечиться там. Да, в стране есть несколько крупных федеральных центров, но зачастую они стоят полупустые. Это связано с системой квот, которые не дают людям», — сказал он. Щепеляев отметил дефицит врачей в сельской местности, потому что многие льготы для медиков там отменены, в итоге люди не видят смысла в работе и уходят из профессии».

В то же время нехватка профессиональных кадров ощущается даже в крупных городах, утверждает Пылев. «Ключевые проблемы — отсутствие необходимого финансирования, денег по-прежнему не хватает, а также дефицит квалифицированных сотрудников первичного звена», — пояснил Пылев. По его словам, подчас поставить диагноз можно буквально за два дня. «Но если человека направляют к районному онкологу, то первичное обследование рискует затянуться на неопределенный срок», — сказал эксперт. Он констатировал, что внимание государства к проблеме онкозаболеваний большинство докторов пока не заметило.

Специалисты отмечают слабую информированность населения об угрозе онкозаболеваний Фото: depositphotos.com © URA.RU

При этом Минздраву стоит сделать большой упор на скрининг, то есть профилактическое обследование людей. Но тут есть проблема, которая заключается в слабой информированности и страхах россиян, поясняет главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин. «Население не готово ходить по врачам, все шарахаются от слова „рак“, либо думают, что это их не коснется. В настоящее время информационный охват просветительской программы довольно низкий», — подчеркнул специалист.

«Если мы будем говорить, что рак можно победить, то люди будут доверять и идти на контакт с врачами. Надо донести гражданам, что ранняя стадия выявления дает больше шансов на длительную и комфортную жизнь, пусть даже в таких условиях», — сказала она. Эксперт отмечает, что тут важна роль и обычных врачей, которые в случае появления настороженности по поводу здоровья и диагноза пациента должны отправлять его к онкологу. «Лучше пройти 20 специалистов, но остаться живым. Если на ранней стадии у нас будут хорошие специалисты по всем направлениям, то мы и спасем жизни, и сэкономим деньги», — добавила Бокова.