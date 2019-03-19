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Власти Сургута возьмут в долг 100 миллионов, чтобы потратить 2 миллиарда

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 14:09
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Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, ремонт дорог, ямочный ремонт, дорожная служба
Сургут получит в этом году первый транш на дороги в рамках нацпроектаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бюджет Сургута на 2019 год вырос почти на 2 млрд рублей. Но чтобы потратить эти деньги, властям придется взять кредит. Об этом говорится в документах к заседанию бюджетного комитета гордумы.

Одно из условий выделения средств — софинансирование из городского бюджета. Часть возьмут из резерва. «В качестве источника финансового обеспечения оставшейся части расходов представленным проектом решения предусмотрено привлечение бюджетного кредита в размере 100 млн рублей с условием его возврата в 2020 году», — говорится в документах.

В общей сложности Сургут получит почти 2 млрд рублей. 840 млн пойдут на покупку жилья для льготников, 584 млн в рамках нацпроекта и 146 млн из окружной казны — на дороги, 63 млн на завершение улицы Киртбая, а также 63 млн рублей на обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

Как сообщало «URA.RU», в августе 2018 года власти Сургута одобрили кредит для ремонта дорог. Это решение приняли, чтобы начать работы в 2019-м на несколько месяцев раньше, чем обычно — часть запланированного объема успели сделать даже в сентябре.

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