Власти Сургута возьмут в долг 100 миллионов, чтобы потратить 2 миллиарда

Бюджет Сургута на 2019 год вырос почти на 2 млрд рублей. Но чтобы потратить эти деньги, властям придется взять кредит. Об этом говорится в документах к заседанию бюджетного комитета гордумы.
Одно из условий выделения средств — софинансирование из городского бюджета. Часть возьмут из резерва. «В качестве источника финансового обеспечения оставшейся части расходов представленным проектом решения предусмотрено привлечение бюджетного кредита в размере 100 млн рублей с условием его возврата в 2020 году», — говорится в документах.
В общей сложности Сургут получит почти 2 млрд рублей. 840 млн пойдут на покупку жилья для льготников, 584 млн в рамках нацпроекта и 146 млн из окружной казны — на дороги, 63 млн на завершение улицы Киртбая, а также 63 млн рублей на обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.
Как сообщало «URA.RU», в августе 2018 года власти Сургута одобрили кредит для ремонта дорог. Это решение приняли, чтобы начать работы в 2019-м на несколько месяцев раньше, чем обычно — часть запланированного объема успели сделать даже в сентябре.