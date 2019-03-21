«Криминальный авторитет» вспомнил о долгах Началовой на ее похоронах

Предприниматель Алимжан Тохтахунов приехал проститься с певицей Юлией Началовой. Во время прощания он вспомнил о миллионных долгах артистки.
«Тохтахунов вспомнил про приписываемый Началовой долг в 29 миллионов рублей и сказал, что при необходимости окажет помощь в его погашении», — сообщает «Газета.ру». По мнению Тохтахунова, сумма долга «не такая чудовищная», погасить его смогут родители и друзья Началовой.
Предприниматель также вспомнил последнюю встречу с певицей, которая состоялась около месяца назад, и отметил, что Юлия уже тогда сильно болела. Тохтахунова, более известного как «Тайванчик», СМИ причисляют к «крупнейшим криминальным авторитетам» России.
Церемония прощания с Юлией Началовой проходит на Троекуровском кладбище в Москве, уточняет «Ридус». В последний путь проводить певицу прибыли сотни поклонников, артисты Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, Теона Дольникова, Тимур Родригез и многие другие.
Сердце певицы Юлии Началовой остановилось 16 марта. Ей было 38 лет.