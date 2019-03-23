Шнуров матерным стихотворением высмеял российскую культуру

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, в котором высмеял современную российскую культуру. Нецензурное послание музыкант разместил на своей странице в Instagram.
Шнуров заявил, что сейчас «культура русская стоит и не колышется». Музыкант отметил, что любое проявление современного иностранного искусства в России уничтожается на корню. «Любое непонятное явление, весь мир нерусский в происках виня, определяет безошибочно — (ерунда — прим.ред.)», — написал Шнуров. Также музыкант с сарказмом предсказал будущее российской культуры. Она, по мнению Шнурова, «воспрянет под музыку советскую, хорошую, чтобы весь мир культурой огорошило».
Ранее Шнуров предложил разогнать Минкульт. Он сделал громкое заявление после парламентских слушаний, в которых принял участие как член общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В нижней палате уже отреагировали на его слова. «Как только нам покажется, что он нам неинтересен и не полезен, то мы выведем его из совета, да и все», — заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Она подчеркнула, что Шнуров «не знает о системе, которая существует в РФ для регулирования вопросов культуры».
На предложение Шнурова также ответил и глава Минкульта Владимир Мединский. Он не согласился со словами музыканта о том, что подобных министерств «нет ни в какой нормальной стране», напоминает агентство Nation News.