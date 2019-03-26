Алексей Текслер после заседания правительства едет в Магнитогорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер 26 марта проведет заседание правительства Челябинской области. Повестка пока на согласовании, однако известно, что после него глава региона отправится в Магнитогорск, сообщили «URA.RU» в правительстве области.

Во втором по величине городе региона Алексей Текслер намерен посетить пострадавший от взрыва газа 31 декабря 2018 года многоэтажный дом. Пройдет встреча с жителями уцелевших подъездов. Врио губернатора намерен проконтролировать выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о расселении всех, кто не может больше жить в доме.

«Завтра, 26.03.2019, в школе №14 в 14:00 (актовый зал) состоится встреча с новым губернатором. Звонили с администрации!!!!!!» — написал пользователь Николай Орлов в группе «Мы не хотим расселяться» во «ВКонтакте».

Также в планах нового руководителя Южного Урала — проверка реконструкции самого знаменитого мемориала Магнитогорска «Тыл — фронту». После этого в администрации города состоится награждение сотрудников МЧС, которые в круглосуточном режиме спасали пострадавших от взрыва жильцов дома на проспекте Карла Маркса. Запланирована встреча Алексея Текслера с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Завершится визит совещанием в администрации.

Алексей Текслер уже побывал в Коркинском и Сосновском районах, где поручил потушить пожары на угольном разрезе и свалке, а также еще раз проработать вопрос безопасности мусорного полигона в Полетаево. 25 марта он объехал Курчатовский район Челябинска и жестко раскритиковал мэра Владимира Елистратова и его подчиненных.