25 марта 2019

У Алексея Текслера — большой день. Он начнется в Челябинске и завершится на юге области

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 08:50
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Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, текслер алексей, машина губернатора, бмв х750
Алексей Текслер после заседания правительства едет в МагнитогорскФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер 26 марта проведет заседание правительства Челябинской области. Повестка пока на согласовании, однако известно, что после него глава региона отправится в Магнитогорск, сообщили «URA.RU» в правительстве области.

Во втором по величине городе региона Алексей Текслер намерен посетить пострадавший от взрыва газа 31 декабря 2018 года многоэтажный дом. Пройдет встреча с жителями уцелевших подъездов. Врио губернатора намерен проконтролировать выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о расселении всех, кто не может больше жить в доме.

«Завтра, 26.03.2019, в школе №14 в 14:00 (актовый зал) состоится встреча с новым губернатором. Звонили с администрации!!!!!!» — написал пользователь Николай Орлов в группе «Мы не хотим расселяться» во «ВКонтакте».

Также в планах нового руководителя Южного Урала — проверка реконструкции самого знаменитого мемориала Магнитогорска «Тыл — фронту». После этого в администрации города состоится награждение сотрудников МЧС, которые в круглосуточном режиме спасали пострадавших от взрыва жильцов дома на проспекте Карла Маркса. Запланирована встреча Алексея Текслера с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Завершится визит совещанием в администрации.

Алексей Текслер уже побывал в Коркинском и Сосновском районах, где поручил потушить пожары на угольном разрезе и свалке, а также еще раз проработать вопрос безопасности мусорного полигона в Полетаево. 25 марта он объехал Курчатовский район Челябинска и жестко раскритиковал мэра Владимира Елистратова и его подчиненных.

Клипарт. Магнитогорск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетит самый знаменитый мемориал Магнитогорска «Тыл — фронту»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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