Текслер едет в Магнитогорск, чтобы исполнить поручение президента

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 марта побывает в Магнитогорске, где проведет совещание по ситуации с домом №164 на проспекте Карла Маркса, который был частично разрушен взрывом газа. Поездку Текслера в Магнитогорск «URA.RU» подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«26 марта Алексей Текслер поедет в Магнитогорск», — сообщили в пресс-службе. О том, что врио губернатора побывает во втором по величине городе Челябинской области, стало известно 20 марта, когда Алексея Текслера представили челябинской элите. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение руководству области расселить жителей пострадавшего дома. Речь идет о тех, кто не желает оставаться в своих квартирах.
Взрыв газа в 12-подъездной многоэтажке в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря. Рухнул седьмой подъезд, погибло 39 человек. Был признан аварийным и разобран восьмой подъезд. По предварительным данным, все оставшиеся секции признаны безопасными, но жителям временно отселенных подъездов разрешат вернуться в квартиры, когда будет готова окончательная экспертиза.
Жильцы дома надеются, что Алексей Текслер встретится с ними.