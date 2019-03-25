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Текслер едет в Магнитогорск, чтобы исполнить поручение президента

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 12:37
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер проведет день в МагнитогорскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 марта побывает в Магнитогорске, где проведет совещание по ситуации с домом №164 на проспекте Карла Маркса, который был частично разрушен взрывом газа. Поездку Текслера в Магнитогорск «URA.RU» подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«26 марта Алексей Текслер поедет в Магнитогорск», — сообщили в пресс-службе. О том, что врио губернатора побывает во втором по величине городе Челябинской области, стало известно 20 марта, когда Алексея Текслера представили челябинской элите. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение руководству области расселить жителей пострадавшего дома. Речь идет о тех, кто не желает оставаться в своих квартирах.

Взрыв газа в 12-подъездной многоэтажке в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря. Рухнул седьмой подъезд, погибло 39 человек. Был признан аварийным и разобран восьмой подъезд. По предварительным данным, все оставшиеся секции признаны безопасными, но жителям временно отселенных подъездов разрешат вернуться в квартиры, когда будет готова окончательная экспертиза.

Жильцы дома надеются, что Алексей Текслер встретится с ними.

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