Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области

В отличие от правительства Бориса Дубровского (слева), у Алексея Текслера на заседаниях дискутируют и устраивают «мозговые штурмы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер ввел новый формат заседаний правительства области. На первом из них он дал понять, что в зале больше не будут звучать длинные монотонные доклады. Вместо этого чиновники станут устраивать дискуссии и «мозговые штурмы», передает корреспондент «URA.RU».

Вице-губернатор Олег Климов докладывал о выполнении поручения президента по приведению пешеходных переходов к современным стандартам, когда Алексей Текслер его прервал. Он попросил рассказать, почему так медленно движется реализация программы — с 2015 года. Климов объяснил, что на выполнение поручения президента нужно 5-6 млрд рублей, а в год выделяется только 400 миллионов. «Будет план, тогда и деньги найдутся», — сказал Текслер. И велел основное внимание уделить пешеходным переходам около школ и детских садов.

Не дав продолжить выступление, врио губернатора попросил отчитаться глав Саткинского района и Миасса Александра Глазкова и Григория Тонких. После короткого обсуждения он подвел итог. «Не может быть бесконечно длящегося исполнения поручения президента. Я хочу видеть конечные сроки. И обратите внимание на дорожную разметку, займитесь ей, как только сойдет снег», — резюмировал Текслер.

Алексей Текслер 19 марта был назначен врио губернатора по предложению президента Владимира Путина. Новый глава региона провел поездку в Коркинский и Сосновский район на экологическую тематику, затем проверил благоустройство Курчатовского района, где поставил мэрии «двойку». А во вторник у него запланирована поездка в Магнитогорск.