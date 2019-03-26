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Назначен новый прокурор Перми

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 18:08
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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, погон прокурора, государственный советник юстиции 2 класса
Новый прокурор Перми работает в ведомстве более 15 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новым прокурором Перми назначен начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Виталий Дымолазов. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором РФ в понедельник, 25 марта.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевой прокуратуры, Дымолазов работает в ведомстве с 2003 года. С 2013 он работал в краевой прокуратуре.

Отметим, что предшественник Дымолазова Андрей Назаров в конце 2018 года пошел на повышение. Он получил пост заместителя прокурора Пермского края.

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