Назначен новый прокурор Перми

Новым прокурором Перми назначен начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры Виталий Дымолазов. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором РФ в понедельник, 25 марта.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевой прокуратуры, Дымолазов работает в ведомстве с 2003 года. С 2013 он работал в краевой прокуратуре.
Отметим, что предшественник Дымолазова Андрей Назаров в конце 2018 года пошел на повышение. Он получил пост заместителя прокурора Пермского края.