Сотрудники уральского музея собирают пожертвования на ремонт туалета

Музею необходимо собрать еще 500 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работники Соликамского краеведческого музея объявили в Интернете сбор денег, которые необходимы для создания зала галереи домовой росписи и ремонт туалета в новой части учреждения. Как рассказала сотрудница учреждения Ирина Рудик, в мэрии музею помочь не смогли, поскольку не чиновники не увидели в музее «выгодного капиталовложения».

Сейчас через одну из краудфандинговых платформ сотрудники собирают средства на завершение ремонта помещений. «И главное здесь — завершение отделочных работ в помещениях и обустройство санузла. Кода приходит группа, даже в туалет сходить негде. Это тема у нас злободневная. Важно, чтобы люди могли спокойно приготовиться к рассказу сотрудников музея и путешествия по залам и не думали о насущных проблемах», — цитирует Рудик «Эхо Москвы-Пермь».

По подсчетам сотрудников музея, на создание современного зала галереи необходимо порядка 1,8 млн рублей. Пока собрана около половины суммы — частично благодаря краевому гранту, частично из собственных средств музея и пожертвований мецената. С помощью краудфандинговой площадки нужно собрать еще 500 тысяч рублей.

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