Лукашенко устроил разнос чиновникам. «Всех под нож, до единого!»

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 20:21
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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко пообещал уволить всех ответственных за бедственное состояние коровникаФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разозлился из-за условий содержания скота в одном из коровников агрохолдинга «Купаловское» в Могилевской области. В итоге он потребовал список всех руководителей предприятия и потребовал возбудить уголовное дело в отношении них.

«Вы, что, больные? Это же Освенцим! Завтра же подготовьте указы об отставке руководителей и губернатора [Могилевской области Владимира Доманевского]. Чтобы к вечеру уже лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Всех под нож, всех до единого!», — приказал белорусский президент. Кадры опубликовал сайт ТВЦ.

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