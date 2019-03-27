Президент Белоруссии Александр Лукашенко разозлился из-за условий содержания скота в одном из коровников агрохолдинга «Купаловское» в Могилевской области. В итоге он потребовал список всех руководителей предприятия и потребовал возбудить уголовное дело в отношении них.
«Вы, что, больные? Это же Освенцим! Завтра же подготовьте указы об отставке руководителей и губернатора [Могилевской области Владимира Доманевского]. Чтобы к вечеру уже лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Всех под нож, всех до единого!», — приказал белорусский президент. Кадры опубликовал сайт ТВЦ.