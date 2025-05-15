ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть пострадавшие

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В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 48 лет
В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 48 лет Фото:

Украина продолжает атаки на Курскую область. В селе Большенизовцево произошла атака дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 48 лет. Пострадавшие были оперативно доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Хинштейн осудил произошедшее, назвав атаку подлым ударом по гражданской инфраструктуре. Он призвал жителей области сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

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Украина продолжает атаки на Курскую область. В селе Большенизовцево произошла атака дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 48 лет. Пострадавшие были оперативно доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Хинштейн осудил произошедшее, назвав атаку подлым ударом по гражданской инфраструктуре. Он призвал жителей области сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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