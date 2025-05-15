ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть пострадавшие

Украина продолжает атаки на Курскую область. В селе Большенизовцево произошла атака дрона на гражданский автомобиль. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 48 лет. Пострадавшие были оперативно доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Хинштейн осудил произошедшее, назвав атаку подлым ударом по гражданской инфраструктуре. Он призвал жителей области сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.