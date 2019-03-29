Глава южноуральского района пойдет под суд за разрушенный бизнес

Уголовное дело главы Кизильского района Александра Селезнева направлено в суд, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Чиновник обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
«Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной прокуратурой района по заявлению индивидуального предпринимателя, обратившегося в управление Генпрокуратуры в УрФО в единый день приема предпринимателей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Бизнесмен пожаловался, что в 2017 году для разведения рыбы взял в аренду водохранилище. Однако районный глава Александр Селезнев, избранный в 2016 году, приказал открыть шлюз и спустить оттуда воду, что поставило крест на планах предпринимателя.
После возбуждения уголовного дела Селезнев выступил с видеообращением к жителям района, в котором объяснил свои действия заботой о безопасности населения. Однако это никак не сказалось на позиции правоохранительных органов, а «Единая России» приостановила членство чиновника в партии.