07 марта 2019
06 марта 2019

«Единая Россия» отвернулась от главы района в Магнитогорске, задержанного за взятку

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 18:35
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«Музей городов Европы и Азии». Чешская стена. Магнитогорск., зонты, чуприн вадим, крылов иван
Крылова временно вычеркнули из рядов «ЕР»Фото: Илья Московец © URA.RU

Городской политсовет «Единой России» приостановил 7 марта членство в партии главы Ленинского района Магнитогорска Ивана Крылова, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Об этом «URA.RU» сообщили в челябинском региональном исполкоме.

«Членство приостановлено согласно уставу, из-за возбуждения в отношении Крылова уголовного дела», — заявили в исполкоме. Иван Крылов обвиняется по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он принуждал предпринимателей оплачивать новогодние мероприятия в районе, а часть денег присвоил. В настоящее время он находится под домашним арестом. Главой района временно назначена Елена Скарлыгина.

Ранее «ЕР» приостановила членство в партии мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, обвиняемого в получении взятки, и главы Кизильского района Александра Селезнева, ставшего фигурантом дела по ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности).

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