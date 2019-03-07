«Единая Россия» отвернулась от главы района в Магнитогорске, задержанного за взятку

Городской политсовет «Единой России» приостановил 7 марта членство в партии главы Ленинского района Магнитогорска Ивана Крылова, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Об этом «URA.RU» сообщили в челябинском региональном исполкоме.
«Членство приостановлено согласно уставу, из-за возбуждения в отношении Крылова уголовного дела», — заявили в исполкоме. Иван Крылов обвиняется по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он принуждал предпринимателей оплачивать новогодние мероприятия в районе, а часть денег присвоил. В настоящее время он находится под домашним арестом. Главой района временно назначена Елена Скарлыгина.
Ранее «ЕР» приостановила членство в партии мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, обвиняемого в получении взятки, и главы Кизильского района Александра Селезнева, ставшего фигурантом дела по ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности).