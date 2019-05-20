Мэрия Екатеринбурга заказала проект новой набережной на месте, куда могут перенести храм Екатерины

Мэрия Екатеринбурга заказала проект благоустройства набережной реки Ольховка и готова заплатить за проектную документацию 8,09 млн рублей. На берегу водоема находится парк Уральского государственного университета путей сообщения, который, как сообщали источники «URA.RU», является одним из альтернативных мест под строительство собора Святой Екатерины.
Победителю конкурса необходимо будет сформировать благоустройство парковой зоны и набережной Исети так, чтобы территория стала единым общественным пространством для спокойного и активного отдыха. «Так же разработать проектные решения по реконструкции пешеходного моста через реку Ольховку, в границах земельных участков ФГБОУ ВО УрГУПС и ОАО „РЖД“, которые будут включать конструктивные решения, решения по отделке и ограждающим конструкциям. Мост будет устанавливаться над существующей теплотрассой, с последующей ее облицовкой», — говорится в техзадании.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «URA.RU» ответили, что не стоит связывать начало аукциона с выбором места для строительства храма. Подготовка документов для конкурса началась значительно раньше, чем вспыхнул городской конфликт. «Благоустройство набережной будет идти вне зависимости от того, какое место для храма выберут горожане», — заметили в мэрии.
В Екатеринбурге неделю шли несанкционированные акции протеста против строительства храма в сквере у театра драмы. По итогам губернатор Евгений Куйвашев заявил, что горожане смогут выбрать не менее четырех альтернативных площадок под собор.