Съемки фильма по роману писателя Алексея Иванова начались в России

Основой книги «Общага-на-Крови» стали воспоминания Алексея Иванова о студенческой жизни в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Санкт-Петербурге приступили к съемкам фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.

«На днях мы съездили на съемочную площадку в Стрельну», — написала она на своей странице в Facebook. Зайцева рассказала, что актеры работают в настоящем общежитии, а автор литературного произведения на съемочной площадке смог себя почувствовать «внутри своего романа».

Живут в здании, правда, не студенты, как предполагается по сюжету, а курсанты-моряки. По словам продюсера фильма Артема Васильева, это работает команде на руку. Когда во время съемок требуется, чтобы наступила полная тишина, то курсантам «достаточно об этом один раз крикнуть в окно». «Искусство идеально сочетается с военной дисциплиной», — не без иронии заметила Зайцева.

Оператором фильма стал известный голливудский оператор Роман Васьянов, известный по работам «Стиляги» и «Отряд самоубийц». Роли в фильме сыграют актеры Никита Ефремов, Петр Вырыпаев, Илья Маланин и актриса Ирина Старшенбаум. Сама кинокартина выйдет на экраны под названием «Тенерифе».

Иванов родился в Нижнем Новгороде, позже с семьей он переехал в Пермь. В Прикамье писатель прожил до поступления в УрГУ имени Горького в Екатеринбурге. В основу «общаги» легли воспоминания Иванова о жизни в уральской столице.