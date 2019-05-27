Бойцам Росгвардии разрешили отдыхать только в 14 странах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудникам Росгвардии в Новосибирской области рекомендовали отдыхать только в 14 странах мира. Соответствующий документ опубликован в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

«Утвержден перечень стран, в которых обстановка обеспечивает безопасное пребывание сотрудников Росгвардии в период их нахождения в отпусках», — говорится в документе. В распоряжении подчеркивается, что криминогенная, военно-политическая и климатическая ситуация в этих странах является наиболее безопасной. В списке стран отказались Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, непризнанные республики Абхазия и Южная Осетия, а также Вьетнам, Индонезия, Китай, Куба и Объединенные Арабские Эмираты. Документ фактически требует от сотрудников Росгвардии выбирать страну для отпуска именно из этого списка.

«Документ является подлинным, он действует сейчас», — подтвердил РИА «Новости» представитель регионального управления Росгвардии. В ведомстве пояснили, что распоряжение «ничего не запрещает, а носит рекомендательный характер».

Фото: группа «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте»

Руководство новосибирской Росгвардии позаботилось о безопасности сотрудников.

Поэтому бойцам разрешили отдыхать только в 14 странах мира.

Фото: группа «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте»