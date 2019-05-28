Силовиков похвалили за охрану забора от протестующих в екатеринбургском сквере

Силовики не допустили жестких действий по отношению к митингующим Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В правоохранительных органах дали предварительную оценку работе силовиков в дни активной фазы противостояния сторонников и противников строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Она оказалась положительной, сообщил «URA.RU» источник в силовых ведомствах.

«На совещании дана предварительная оценка, так как история не закончилась и неизвестно, что произойдет по итогам опроса. Тем не менее на этом этапе работа была выполнена правильно. Не допущено кровопролитие, не допущено проявление агрессии со стороны представителей обеих сторон, и, главное, не допущена ситуация, когда бы пришлось устроить силовой разгон. Хотя были провокаторы с обеих сторон. Насколько я знаю, как только страсти улягутся, появятся уголовные дела. Под следствие попадут как сторонники храма, провоцировавшие драку, применявшие газовые баллончики, так и заезжие гастролеры из других городов, пытавшиеся политизировать акцию, к политике отношения не имевшую», — рассказал «URA.RU» инсайдер. Источник добавил, что силовики — такие же жители Екатеринбурга и среди них так же есть те, кто за сквер, и те, кто за храм.

По данным собеседника агентства, силовой разгон не предусматривался в любом случае. «Те задержания, что были проведены, единичные, нормальный процент при таком масштабе акции. Напугавший некоторых спецназ в краповых беретах из Нижнего Тагила всего лишь приехал на смену омоновцам, стоявшим в сквере несколько дней. И спецназ, бывшие внутренние войска, и ОМОН входят в Росгвардию, произошла ротация. Если бы противостояние продолжилось, спецназ вел бы себя так же корректно, как и другие силовики», — добавил инсайдер.

При этом источник уточнил, что издержки всегда случаются, и допустил, что возможно не всех, кто был задержан (порядка ста человек), стоило забирать. Сейчас почти все административно арестованные уже на свободе. Последние двое, Дмитрий Сушков и Тимофей Филатов, получившие по 15 суток, будут освобождены из СИЗО на Елизавете в 00:40, 29 мая.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Екатеринбурге 13 мая в сквере у драмтеатра начался несанкционированный митинг против строительства храма. Через несколько дней президент Владимир Путин предложил провести среди жителей опрос. На этом противостояние прекратилось и забор, установленный строителями, из сквера убрали. Сейчас екатеринбуржцы готовятся принять участие в опросе о месте строительства храма. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.