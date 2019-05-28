Дума Екатеринбурга поставит вопрос о возвращении муниципалитету переданных в 2017 году свердловскому правительству полномочий по регулированию рынка наружной рекламы. Об этом заявил «URA.RU» председатель думской комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин.
По его словам, для принятия такого решения есть финансовые и политические причины. Возвращение полномочий позволит увеличить доходную часть городского бюджета примерно на 200 миллионов рублей.
Помимо этого, будет пресечено нарушение прав участников выборов во все органы власти. Вечкензин (избрался от «Справедливой России») напомнил, что на прошедших в 2018 году выборах в гордуму Екатеринбурга рекламные агентства расторгали уже заключенные с выдвинутыми справедливороссами кандидатами. Это происходило после телефонных угроз со стороны свердловского министерства по управлению госимуществом ликвидировать конструкции, на которых размещена реклама оппозиционеров, как незаконные.
Уральский политконсультант Александр Пирогов уверен, что, подняв вопрос о возвращении городской власти рекламных полномочий, муниципальные депутаты начали подготовку к намеченным на 2021 год выборам в заксобрание. «Тот, у кого в руках будет возможность размещать уличную агитацию, окажется в более выгодных условиях», — говорит эксперт.