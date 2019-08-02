Мошенники нашли новый способ обкрадывать пользователей рунета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интернет-мошенники научились обкрадывать россиян на YouTube. Для этого они используют таргетинговую рекламу в видео и доверчивость желающих заработать пользователей. Об этом журналистам рассказали в «Лаборатории Касперского».

«В качестве приманки злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты», — приводит RNS сообщение компании, где также отметили, что жертвами чаще становятся пользователи из России и стран СНГ.

Для привлечения внимания к «опросу» мошенники используют рекламные видео, в которых зрителю предлагают получить крупное денежное вознаграждение за «пару кликов». Затем пользователю показывают, какие действия нужно выполнить и просят перейти по ссылке на сайт. Там говорится, что для получения выигрыша нужно заплатить комиссию, которая может достигать нескольких тысяч рублей. После оплаты комиссий никаких денег пользователь не получает.