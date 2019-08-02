Ближайший соратник вора Гули лишился статуса и бежал

Кушнер Гомельский бежал под защиту Гули Фото: «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Смотрящий по Белоруссии, 53-летний вор в законе Александр Кушнеров по кличке Кушнер Гомельский лишен статуса, сообщает издание «Прайм Крайм». Кушнер вынужден был тайно бежать из Белоруссии под защиту своего друг и ближайшего соратника, 46-летнего вора в законе Надира Салифова (Гули).

По данным издания, Кушнер проиграл в противостоянии грузинской группировке «дубайцев». Ставленник грузин, 45-летний Олег Герасимович по кличке Муму, уже провозглашен главным вором Белоруссии. Кушнеру предъявили претензии из-за инцидента с авторитетом Сашей Апукой.

Апука в тюрьме Могилева якобы был изнасилован и покончил с собой. Кушнера обвиняют в том, что после этого он разослал по тюрьмам письмо, в котором призвал авторитетов к миру. При этом своих врагов он назвал «нелюдьми». В их числе оказался и Муму, который в 2018 году приезжал в Екатеринбург, чтобы расставить здесь своих людей. Правда, после профилактической беседы с сотрудниками ОБОП ГУ МВД по Свердловской области Муму уехал не только с Урала, но и из России.

Гули ранее перенес свою штаб-квартиру из Дубая в Баку. Салифов остается одним из основных претендентов на «должность» главного вора России. Ежедневно он через интернет он проводит планерки со своими представителями, которые есть практически во всех регионах страны. Он обложил данью множество рынков, первыми ему присягнули и стали платить дань торговцы Свердловской области.