В Сети появилось видео драки фанатов футбольного клуба «Зенит» и бойцов ОМОН, которая произошла в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» 3 августа. Видеозапись опубликована очевидцем происшествия.
«Это был кратковременный и локальный конфликт. Зачинщик потасовки уже найден», — приводит агентство
На видео запечатлено, как мужчина в коричневой куртке (в окружении фанатов «Зенита») толкает бойца ОМОН. Люди в касках в ответ кидаются на болельщиков и бьют их дубинами. Дерущихся разнимает мужчина в костюме. Однако толпа болельщиков заключает бойцов ОМОН в кольцо и скандирует: «Один за всех и все за одного».
Драка началась после того, как футбольные болельщики сдвинули ограждение для зоны курения, рассказал очевидец и журналист издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. После матча «Зенита» и «Краснодара» бойцы ОМОН задержали 17 человек.