Медведев потребовал наказать региональных чиновников за срыв сроков нацпроектов

Дмитрий Медведев потребовал разобраться в причинах срыва сроков национальных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионах, ускорить их реализацию и наказать виновных. Об этом говорится на сайте кабмина.

В программе «Здравоохранение» проблемным является проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В ряде регионов, включая Пермский край и Московскую область, местные власти не предоставили вовремя земельные участки под строительство или установку фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Кроме того, 12 регионов, в том числе, Челябинская область и Пермский край, отличились низкими показателями по части организации профессионального обучения и дополнительного проф.образования людей предпенсионного возраста [нацпроект «Демография»]. В связи с этим Медведев рекомендовал высшим должностным лицам «отстающих» регионов до 10 августа ускорить реализацию национальных проектов и до 22 числа отчитаться о принятых мерах. Виновных премьер-министр потребовал привлечь к ответственности.

«Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска», — приводит РИА «Новости» слова Дмитрия Медведева.