Многодетная пермячка обратилась в Европейский суд после того, как ее мужа выдворили из России

Жительница села Карагайского района в Прикамье обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ее мужа — гражданина Таджикистана выдворили за пределы России. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.
«Исчерпав все внутренние средства защиты прав, провозглашенных ст. 8 „Конвенции о защите прав человека и основных свобод на уважение семейной жизни“, семья при оказании содействия общественным помощником уполномоченного Борисом Поносовым подала заявление в Европейский суд по правам человека. Информация о регистрации заявления получена», — говорится в сообщении на сайте краевого омбудсмена.
Женщина и трое ее несовершеннолетних детей остались без средств к существованию после того, как кормилец семьи вынужденно уехал на родину. Прошлым летом Карагайский районный суд принял решение выдворить мигранта за пределы страны. Мужчину признали виновным в уклонении выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания (ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). При этом суд не принял во внимание обстоятельства, по которым иностранный гражданин остался на территории России.
Многодетная семья вынуждена проживать в недостроенном доме без элементарных удобств. Заявительница обратилась в аппарат омбудсмена. После этого чиновники предоставили жительнице района и ее детям натуральную помощь, выплатили пособия, обеспечили на зиму дровами, а дом подключили к водоснабжению.