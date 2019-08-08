Возбуждено уголовное дело из-за медленной работы пермского министерства

Причиной возбуждения дела стала халатность сотрудников пермского минсоцразвития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц — сотрудников министерства социального развития Пермского края, сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. Причиной стала слишком медленная реализация программы по обеспечению жильем молодых семей.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность), дополнительных подробностей следователь пока не раскрывает», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления. По данным «Ъ-Прикамье», следователей не устроило, что компенсацию 30-35% от стоимости жилья успевают получить не все, поскольку выпадают из программы по достижении 35 лет.

Ожидается, что из программы исключат около четырех тысяч молодых семей. «В настоящее время на очереди стоит 11,8 тысячи молодых семей. Целевым показателем на 2019 год считается цифра 208 молодых семей, которые получили выплаты», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства социального развития Пермского края.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что 5 августа пресс-секретаря минсоцразвития Ирину Воздвиженскую обвинили в наживе на госконтрактах.