Бизнесмен, кормивший стариков просрочкой, разрешил продавать садоводам заготовки в магазине

Надпись на объявлении: «Товар на этой полке выращен уральскими садоводами в своих огородах! Чтобы за него заплатить, переведите деньги на номеруказанный на ценнике» Фото: Facebook Иван Зайченко

Владелец екатеринбургского супермаркета Иван Зайченко выделил пенсионерам и садоводам полку в магазине, где они могут оставить на продажу выращенный на огородах урожай, а также заготовки на зиму. Однако друзья в соцсетях предупреждают бизнесмена, что ему придется столкнуться с претензиями Роспотребнадзора.

На своей странице в Facebook Зайченко пишет, что любой желающий сможет оставить товар на полке, заполнив перед этим небольшую форму: наименование продукта, имя и номер телефона, привязанный к «Сбербанку Онлайн». Покупатель, взяв с полки продукт, просто перечислит деньги на карту. «Меня всегда поражало, как в Швейцарии местные фермеры оставляют свой урожай вдоль дороги, а проезжающие водители его берут, складывая деньги в коробочку. Все по честному. Люди друг другу доверяют. Чем мы то хуже?», — задается вопросом бизнесмен.

Предприниматель призвал и другие магазины Екатеринбурга последовать примеру. «Это бы сильно облегчило жизнь нашим пенсионерам», — считает владелец супермаркета.

Подписчики назвали идею Зайченко восхитительной, однако скептически отнеслись к тому, как заготовлены продукты в банках. «Ждите Роспотребнадзор с вопросом про сертификаты и требования к упаковке. Объяснения про то что это не ваш товар и благотворительность их вряд ли устроят», — написал Роман Шайхутдинов. «Крутой шаг на пути к взаимному доверию, но пока я бы задумался покупать ли соленья/варенья», — опасается Дмитрий Чухланцев.

Ранее магазин Зайченко проверял Роспотребнадзор из-за полок, с которых все желающие могли бесплатно взять просроченные продукты.