08 августа 2019
07 августа 2019

Челябинский губернатор уволил высокопоставленного подчиненного

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция министерства экологии Челябинской области. Челябинск, рахимова лидия
Лидия Рахимова уходит на пенсиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра экологии региона Лидию Рахимову. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте губернатора.

«Освободить от замещаемой должности, расторгнуть служебный контракт с 9 августа», — говорится в документе.

Свой пост Рахимова получила в феврале 2016 года. В статусе исполняющей обязанности замминистра она работала с марта 2019 года, после смены власти в регионе. По данным «URA.RU», у нее наступил пенсионный возраст, и она уйдет на заслуженный отдых.

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