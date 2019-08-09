Челябинский губернатор уволил высокопоставленного подчиненного

Лидия Рахимова уходит на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра экологии региона Лидию Рахимову. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте губернатора.

«Освободить от замещаемой должности, расторгнуть служебный контракт с 9 августа», — говорится в документе.

Свой пост Рахимова получила в феврале 2016 года. В статусе исполняющей обязанности замминистра она работала с марта 2019 года, после смены власти в регионе. По данным «URA.RU», у нее наступил пенсионный возраст, и она уйдет на заслуженный отдых.