Челябинский губернатор уволил высокопоставленного подчиненного

Лидия Рахимова уходит на пенсию
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку замминистра экологии региона Лидию Рахимову. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте губернатора.
«Освободить от замещаемой должности, расторгнуть служебный контракт с 9 августа», — говорится в документе.
Свой пост Рахимова получила в феврале 2016 года. В статусе исполняющей обязанности замминистра она работала с марта 2019 года, после смены власти в регионе. По данным «URA.RU», у нее наступил пенсионный возраст, и она уйдет на заслуженный отдых.