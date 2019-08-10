Центробанк нашел новый способ уберечь деньги россиян от мошенников

В рекомендациях Центробанка речь идет о переводах между физическими лицами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Центробанк рекомендовал финансовым организациям делиться сведениями о получателях средств при переводах с карты на карту, в которых задействован третий банк. В ведомстве предполагают, что это должно помочь выявлять мошенников и прерывать подозрительные операции.

Предполагается, что при осуществлении перевода с карты на карту в платежную систему будет отправляться номер карты, счета или мобильного телефона получателя средств, передает РБК. «Требования касаются P2P-переводов [между физическими лицами]», — говорится в ответе ЦБ на запрос издания.

Таким образом Центробанк планирует противодействовать операциям, совершаемым без согласия клиента с помощью социальной инженерии. Если карта банка А вставлена в банкомат банка Б и с нее совершается перевод на карту банка В, последний уведомляет банк А о том, что со счета его клиента списываются деньги, но не сообщает ему куда.

В результате банк отправителя не может прервать операцию, кажущуюся подозрительной, объяснили в Альфа-Банке. Если рекомендация ЦБ будет применена банками, банк отправитель в случае подозрительной операции сможет сравнить реквизиты получателя с данными о подозрительных получателях, которые ЦБ рассылает по банкам, и приостановить операцию.