На военном объекте Екатеринбурга пройдет мероприятие, которое придумала дочь Шойгу

«Гонка героев» пройдет 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге 24 августа пройдет «Гонка героев — 2019». Для участников подготовлена 10-километровая трасса и более 30 испытаний, рассказали «URA.RU» организаторы.

Экстремальный забег с препятствиями можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. «Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям», — отметили организаторы. Протяженность детской трассы составит 600 метров и будет включать в себя десять препятствий. Среди них — забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка) и специально разработанные детские конструкции.

Для некоторых трасс приготовили новые препятствия, для других — масштабную реновацию. «И опытные спортсмены, и новички, решившие преодолеть полосу препятствия проекта, смогут испытать всю полноту командной игры и поддержки товарищей», — сообщили организаторы гонки.