Названа причина смерти миллиардера-педофила в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации секс-торговли детьми, мог покончить с собой. Об этом пишет американское издание The New York Times.
«Вскрытие показало, что кости в шее были сломаны, такие травмы могут возникать при самоубийстве», — пишут журналисты.
Смерть миллиардера взволновала общественность и американских силовиков 10 августа, когда тело Эпштейна нашли на полу камеры. На его шее были найдены отметины, причины смерти вызывали серьезные вопросы, уточняет VSE42.Ru. За финансистом не было установлено особого контроля как за человеком, способным на самоубийство.
Эпштейн связан с высшими лицами США — его замечали в обществе действующего американского президента Дональда Трампа и экс-главы государства Билла Клинтона, уточняет «
В 2019 году миллиардера вновь обвинили в склонении к сексуальным действиям несовершеннолетних девушек за деньги. Наказание за это преступление предусматривает до 40 лет лишения свободы. По некоторым данным, Эпштейн вступал в сексуальные отношения с подростками в своих особняках, предлагая девушкам за деньги приводить других подростков. Некоторым из секс-рабынь не исполнилось на момент преступления 14 лет. Свою вину миллиардер не признал.