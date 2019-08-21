Суд над Антоном Шипулиным прошел в его день рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 21 августа, среда. И вот главные новости дня:

ФСБ нагрянула с обысками в свердловское министерство здравоохранения. Силовики изъяли документы, пока глава ведомства отдыхает за границей.

Сегодня суд решил судьбу Антона Шипулина. Биатлониста хотели снять с довыборов в Госдуму из-за скрытых активов на 13,6 миллионов рублей. Шипулин лично явился на заседание и выслушал решение по делу.

Полпреда свердловского губернатора Михаила Астахова, осужденного за взятку на 8 лет колонии, могут освободить. У него нашли болезнь, с которой сидеть в тюрьме смертельно опасно.

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «бичами» и «быдлом», заявила о своей невиновности. Алашкевич говорит, что аудиозапись фейковая. Тем временем СМИ запечатлели на руке чиновницы часы за 2 млн рублей и узнали о её доходах.

В Челябинской области депутат расстрелял жену из ружья на глазах детей. Знакомые семьи рассказали подробности преступления, которым займется прокурор региона.

Из медпунктов Лысьвы Пермского края вывезли медицинскую технику. Аппараты появились в больнице специально к приезду губернатора Максима Решетникова, но после его визита у врачей все забрали.