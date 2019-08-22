Анастасия Волочкова поделилась фотографией со съемок шоу «Привет, Андрей» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Балерина Анастасия Волочкова выложила фотографию с футболкой о подвиге свердловских летчиков самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который приземлился на кукурузное поле в Подмосковье.

На фотографии видна надпись «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Это фраза бортпроводника «Уральских авиалиний». Информационное агентство RT выпустило футболки о подвиге пилотов, напоминает «URA.RU».

«На съемках „Привет, Андрей“ подарила Андрею [Малахову] живую бабочку», — подписала Волочкова. Она добавила, что запись выйдет в эфир «России 1» 24 августа.

Самолет А321 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Подмосковье — Симферополь, жестко приземлился в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский из-за отказа двух двигателей. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Легкие травмы получили 15 человек. Причиной катастрофы стало попадание птиц в двигатели самолета.