Пермский оперный театр угрожает коллективу Курентзиса уголовным делом

Коллективу Теодора Курентзиса напомнили про незаконность использования бренда «Дягилевский фестиваль» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета угрожает коллективу своего бывшего худрука Теодора Курентзиса — MusicAeterna. В письме, которое опубликовал пермский медиаменеджер Владимир Прохоров, сказано, что любые попытки незаконного использования товарного знака «Дягилевский фестиваль» будут преследоваться по закону, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

«Участились попытки недобросовестных участников рынка использовать узнаваемый бренд „Дягилевский фестиваль“ без согласия правообладателя. Любые попытки незаконного использования товарного знака „Дягилевский фестиваль“ будут нами незамедлительно пресекаться посредством направления обращений в соответствующие органы», — говорится в письме, которое подписал исполнительный директор театра Андрей Борисов и направил в адрес исполнительного директора фонда поддержки культурных инициатив MusicAeterna Веронике Гайдель.

Автор письма напоминает, что бренд «Дягилевский фестиваль» принадлежит Пермскому театру оперы и балета, а лица, незаконно его использующие, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В театре обещали прокомментировать ситуацию позже.

В первый день после ухода Курентзиса из Пермской оперы коллектив MusicAeterna объявил о том, что Дягилевский фестиваль будет проходить в Париже. Пресс-секретарь творческого коллектива Оксана Гекк объяснила, что это будет другой фестиваль, который, как пермский, связан с именем Сергея Дягилева. До 1 сентября Курентзис должен принять решение по предложению краевых властей возглавить Дягилевский фестиваль в Перми.