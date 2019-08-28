27 августа 2019
26 августа 2019

На долгострой челябинского экс-губернатора подали в суд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты строительства и благоустройства к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, строительство, крылья, конгресс-холл, общественно-деловой центр, стройка
Строительство конгресс-холла едва началось, но уже привлекло внимание нескольких надзорных ведомствФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Уральское управление Ростехнадзора подало в арбитражный суд Челябинской области иск к хозяйственному партнерству (ХП) «Конгресс-холл». Согласно базе данных суда, речь идет о неисполнении предписания надзорного органа, рассмотрение дела назначено на 16 октября. Партнерство реализует проект общественно-делового центра в Челябинске, который задумывался как главная площадка саммитов ШОС и БРИКС.

По данным СБИС, 6 августа Ростехнадзор проводил проверку ХП на предмет устранения ранее выявленных нарушений. «Я пока не знаю, в чем суть иска. Получим уведомление, разберемся. С учетом масштаба проекта это обычная практика работы», — заявил «URA.RU» руководитель ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий. В пресс-службе Ростехнадзора оперативно комментарий получить не удалось.

По поручению врио главы Челябинской области Алексея Текслера к проверке подключится Контрольно-счетная палата (КСП) региона. В палате эту информацию не комментируют. По данным агентства, ревизоры КСП начнут работу уже в начале будущей недели.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» предполагалось сдать к лету 2020 года. В ходе строительства выяснилось, что оцененный в девять миллиардов рублей проект подорожал вдвое, а завершить его в срок нельзя. Экс-губернатор Борис Дубровский настаивал на продолжении стройки, сейчас идет поиск инвестора и вариантов удешевления.

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Ссылки по теме
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