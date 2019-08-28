На долгострой челябинского экс-губернатора подали в суд

Уральское управление Ростехнадзора подало в арбитражный суд Челябинской области иск к хозяйственному партнерству (ХП) «Конгресс-холл». Согласно базе данных суда, речь идет о неисполнении предписания надзорного органа, рассмотрение дела назначено на 16 октября. Партнерство реализует проект общественно-делового центра в Челябинске, который задумывался как главная площадка саммитов ШОС и БРИКС.
По данным СБИС, 6 августа Ростехнадзор проводил проверку ХП на предмет устранения ранее выявленных нарушений. «Я пока не знаю, в чем суть иска. Получим уведомление, разберемся. С учетом масштаба проекта это обычная практика работы», — заявил «URA.RU» руководитель ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий. В пресс-службе Ростехнадзора оперативно комментарий получить не удалось.
По поручению врио главы Челябинской области Алексея Текслера к проверке подключится Контрольно-счетная палата (КСП) региона. В палате эту информацию не комментируют. По данным агентства, ревизоры КСП начнут работу уже в начале будущей недели.
Конгресс-холл под условным названием «Крылья» предполагалось сдать к лету 2020 года. В ходе строительства выяснилось, что оцененный в девять миллиардов рублей проект подорожал вдвое, а завершить его в срок нельзя. Экс-губернатор Борис Дубровский настаивал на продолжении стройки, сейчас идет поиск инвестора и вариантов удешевления.