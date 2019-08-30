Коллектив Курентзиса ответил пермскому оперному после скандала с «Дягилевским фестивалем»

Коллектив Теодора Курентзиса предлагает сесть за стол переговоров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Коллектив бывшего художественного руководителя пермского оперного театра Теодора Курентзиса MusicAeterna ответил на сообщение театра, в котором поднимался вопрос об использовании прав на бренд «Дягилевский фестиваль». Об этом сказано в письме MusicAeterna, которое есть в распоряжении «URA.RU».

«Бренд „Дягилевский фестиваль“ был создан Теодором Курентзисом и его командой в 2012 году. До этого времени фестиваль назывался „Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж“. Бренд создан для Перми, и команда musicAeterna не использовала и не собиралась использовать его в других городах», — сказано в официальном сообщении коллектива.

Коллектив Курентзиса обращает внимание на то, что название фестиваля — не главное. И предлагает «закончить игры с массмедиа, подталкивающие к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров».

Ранее в социальные сети попало письмо пермского оперного театра. В нем было сказано, что любые попытки незаконного использования товарного знака «Дягилевский фестиваль» будут преследоваться по закону.

Курентзис официально покинул пост худрука пермского оперного театра 20 августа. До 1 сентября дирижер должен принять решение по предложению краевых властей возглавить «Дягилевский фестиваль» в Перми.