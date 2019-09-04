Доказана опасность мобильных телефонов для детей

Электромагнитное излучение от мобильных телефонов вредит детям и подросткам. К такому выводу пришли российские ученые по итогам исследования, длившегося 14 лет.
У детей, использующих мобильные телефоны, зафиксировано замедление реакций на звуковые и световые сигналы, а также снижение работоспособности и внимания, сообщают «Известия». Ученые отмечают, что электромагнитное излучение сильнее действует на детей, потому что их черепная коробка тоньше, чем у взрослых.
Во время исследования был разработан алгоритм профилактики, направленный на снижение вреда от мобильных телефонов. «Эти мероприятия уже дали результаты. Установлено, что безопасный режим пользования (наушники, громкая связь, сообщения SMS, MMS) статистически значимо улучшают все психофизиологические показатели. Так происходит потому, что источник излучения находится дальше от формирующегося детского мозга», — считает кандидат биологических наук Наталия Хорсева.
С результатами исследования согласны не все деятели науки. Некоторые ученые заявляют, что электромагнитное поле тщательно исследовали и до этого, и негативного влияния доказано не было.
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