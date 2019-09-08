В Севастополе в ночь перед выборами пришлось перепечатать избирательные бюллетени

В Севастополе пришлось заново напечатать более 200 тысяч бюллетеней. Первую партию не смогли прочесть устройства для их обработки, установленные на избирательных участках.
Первую партию типография, занимающаяся печатью бюллетеней, сделала толще, чем нужно. «Избирательная комиссия приняла постановление об изготовлении дополнительных бюллетеней взамен тех, которые были изготовлены с нарушением технических требований», — цитирует ТАСС председателя городской избирательной комиссии Сергея Даниленко.
Как отметил Даниленко, заново напечатать пришлось около 222 тысяч бюллетеней. Председатель избиркома уточнил, что новую партию бюллетеней вовремя раздадут избирательным комиссиям, а бракованную — отзовут и уничтожат.
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. В парламент Севастополя будут избраны 24 депутата: 16 по партийным спискам и 8 по одномандатным округам.