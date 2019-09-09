В Британии снимут сериал об отравленном бывшем офицере ФСБ Литвиненко

В основу сценария сериала лег британский документальный фильм Фото: Анна Майорова © URA.RU

Британская телевизионная корпорация ITV снимет сериал о жизни экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Дэвид Теннант готовится сыграть убитого российского диссидента Александра Литвиненко в телевизионной драме», — говорится в публикации. Отмечается, что актер известен ролью Доктора в сериале «Доктор Кто». В основу сценария, который написал Джордж Кей, лег британский документальный фильм Hunting the KGB Killers.

Подполковник Литвиненко служил в КГБ и ФСБ. В 2000 году после возбуждения ряда уголовных дел он сбежал со своей семьей в Великобританию. Через год он получил там политическое убежище. В 2006 году бывший сотрудник ФСБ погиб. Специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили, что в его организме было найдено «значительное» количество радиоактивного элемента полония-210. Отец погибшего россиянина Вальтер Литвиненко считает, что его сына убил доверенный человек олигарха Бориса Березовского — Алекс Гольдфарб, передает агентство Nation News.