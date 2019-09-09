Экс-сенатор от Ямала стал фигурантом уголовного дела вслед за своим братом

Следствие полагает. что бизнесмены нарушали Уголовный кодекс Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Ананьев стал фигурантов уголовного дела вслед за своим братом Алексеем. Информацию об этом распространил Промсвязьбанк, который является потерпевшим по данному делу.

«ПАО Промсвязьбанк в прошлом году подал заявление в правоохранительные органы, по результатам проверки которого было возбуждено уголовное о „противоправной деятельности“ его бывших совладельцев — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых», — цитирует «Интерфакс» заявление кредитного учреждения. Уточняется, что братьев-бизнесменов обвиняют в растрате в особо крупном размере.

Расследованием этого дела занимаются сотрудники Следственного комитета РФ. Оба предпринимателя сейчас находятся за границей (предположительно, в Лондоне) и возвращаться в Россию в ближайшее время не собираются. Не исключено, что российские власти могут попытаться обратиться к Британии с просьбой об экстрадиции Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в мае суд арестовал дорогостоящее имущество братьев Ананьевых. В сумму входили доли в уставном капитале в нескольких компаниях, коллекция ценных картин, самолет Bombardier Challenger 650, банковские счета, земельные участки, квартиры и здания в Москве, а также четыре люксовых автомобиля. Арест имущества также коснулся и бывших руководителей «Промсвязьбанка». 10 бывших топ-менеджеров временно лишены права распоряжаться имуществом, оцененным в 2,4 — 152 млрд рублей.